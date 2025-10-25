【モデルプレス＝2025/10/25】モデルの滝沢眞規子が10月24日、自身のInstagramを更新。帰国中の次女がファッションを楽しむ姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】滝沢眞規子「着こなせるのすごい」オシャレ好き次女の個性的5コーデ◆滝沢眞規子、オシャレ大好き次女公開滝沢は「オシャレ大好き次女さんの帰国中に急に始まるファッションショー」とコメントし、「＠asagiinyo ちゃんコラボのカラータイツが可愛くて、娘のお気