16年連続で「ジェンダーギャップ指数」世界1位のアイスランド。男女平等の象徴とされるこの国も、50年前は男女格差に悩まされていた。女性の賃金は男性の6割、家事や育児は女性の仕事とされ、「女性は船長にも弁護士にもなれない」と言われていたのだ。そんな現実を変えたのが、1975年10月24日。国中の女性たちが仕事も家事もすべてを休む、前代未聞のストライキを起こした日だ。そしてその歴史的瞬間を記録したドキュメンタリー映