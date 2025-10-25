歌手の森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。長男でシンガーソングライターの森山直太朗（49）のライブには「あまり行かない」理由を明かした。「NON STYLE」石田明から「お子さんのライブとか見に行ったりするんですか？」と直太朗のライブに行くかと聞かれると、森山は「あんまり行きませんね」と告白。「同業だから言いたいことが出てきちゃう。嫌でしょ、言われるの。“もうちょっ