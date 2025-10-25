◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、4打差2位から出た岩井明愛（23＝Honda）は3バーディー、ボギーなしの69で回り、通算11アンダーの3位。「もっと伸ばしたかったですね」と振り返った。同組で回った首位の佐久間が64をマーク。「Shewasonfireでした」と米国風に表現。「今日の（佐久間）朱莉のプレー