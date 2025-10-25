◇秋季高校野球中国大会広陵2―8高川学園（2025年10月25日ユーピーアールスタジアム）高校野球の秋季中国大会は25日、1回戦が行われ、広陵（広島1位）が高川学園（山口4位）に2―8で敗れ、来春の選抜出場が絶望的となった。同校は今夏の甲子園出場決定後にSNS上で部内暴力が告発され、その反響の大きさから甲子園大会の2回戦直前に出場を辞退。さらに、選抜大会2度の優勝に導いた中井哲之監督が退任し、松本健吾新監督が