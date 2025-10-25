◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神―ソフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われる。試合前の練習では阪神の助っ人・デュプランティエが、トレーニング用の棒を使ってリラックス。カンフー映画のようにぐるぐる回したり、棒高跳びの選手のごとく扱ってみたり、最後は山本由伸ばりに“やり投げトレ”のように投げる真似をしてみたり。心強いほど