京都―鹿島試合終了間際、同点ゴールを決め、駆け出す鹿島・鈴木（左端）＝サンガS明治安田J1第35節第1日（25日・サンガスタジアムbyKYOCERAほか＝8試合）首位の鹿島は試合終了直前の鈴木の得点で追い付き、京都と1―1で引き分けた。勝ち点67。2位の柏は2―0で横浜FCを下し、勝ち点66とした。京都は同62。26日に試合を控える最下位の新潟のJ2降格が決まった。17位の横浜Mが広島に3―0で勝って勝ち点37としたため、同22の新潟