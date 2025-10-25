東京・臨海副都心エリアを走行する「ゆりかもめ」が11月1日に開業から30年を迎えるのを記念して、体験イベントなどが開かれました。【映像】洗浄機に入っていく「ゆりかもめ」「ゆりかもめ」は臨海副都心エリアと都心エリアを結んでいて、1995年11月1日に開業しました。開業30年を記念して行われたイベントでは、車両に乗ったまま車体洗浄機を通過したり、車両基地につながる出入庫線を走ったりする普段では体験できない走行