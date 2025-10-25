「全国障害者スポーツ大会」の観戦などのため滋賀県を訪問中の佳子さまはきょう、福祉施設で子どもたちと交流されました。午後、佳子さまは知的障害がある子どもたちが暮らす福祉施設を訪問し、16歳の入所者が作った木工作品を鑑賞されました。「作っているときに特に心がけているところとか、頑張っているところとかありますか」子どもたちのハンドベル演奏に合わせた合唱に佳子さまはリズムにあわせて手拍子をしながら耳を傾けら