高市総理はASEAN関連の首脳会議に出席するため、きょう午後、マレーシアへ出発しました。これが対面での外交デビューとなります。厳しい安全保障環境の中、「日本外交を取り戻す」と意欲を見せる高市総理は、初めての外国訪問で、日本の存在感をアピールしたい考えです。高市総理「ASEANというのは、まさにインド洋と太平洋の結節点でございます。しっかりとASEAN首脳との信頼関係も深めて、大きな成果を上げてきたい」高市総理は