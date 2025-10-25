＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞最後の最後に劇的なドラマが待っていた。山下美夢有が最終18番で1メートルのバーディパットを決めて1UP。土壇場でホスト国の韓国を撃破し、日本が準決勝進出を決めた。【写真】準決勝進出を決めて大喜び！初日、2日目とはペアを変え、竹田麗央＆古江彩佳、山下＆西郷真央の組み合わせでスタートした。先に出た竹