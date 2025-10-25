トヨタ自動車が、来週のトランプ大統領の来日に合わせて、アメリカで生産した車を日本に「逆輸入」する方針をアメリカ側に伝える方向で調整していることがわかりました。トランプ大統領は来週27日から29日の日程で日本を訪れ、日本の企業トップとの夕食会に臨む予定です。複数の関係者によりますと、トヨタの豊田章男会長も夕食会に出席する予定で、トヨタ側は、アメリカで生産した自動車を日本に「逆輸入」する方針をアメリカ側に