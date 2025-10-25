ウェザーニューズは10月20日、2月までの天気傾向と商品需要を予想した「秋冬の小売需要傾向2025」を発表した。冬の気温傾向○平年よりもあたたかい秋になる予想10月の気温は広い範囲で平年より高い傾向だが、北日本では10月下旬の気温が平年並〜低い時期があり、気温差が大きくなりそうだ。11月の気温は北日本では平年並〜高い、東日本では平年より高い、西日本では平年よりやや高い〜高い見込み。秋の気温傾向地球温暖化の影響で