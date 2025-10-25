同じ高価格帯のカフェチェーンでありながら、業績に明暗が出ている。「コメダ珈琲店」を展開するコメダホールディングス（HD）が2025年3〜8月期連結決算で売上高・純利益ともに過去最高を更新した一方で、「星乃珈琲店」を運営するドトール・日レスホールディングス（HD）は減益に苦しんでいる。原材料高や人件費増という共通の逆風に直面しながら、なぜ両社の業績は対照的な結果となったのか。ドトール・日レスHD、減益星乃珈琲