親孝行をしたい気持ちが強い夫と、あからさまに拒絶する義兄。「遺産相続を放棄する」と言い放つなんてよっぽどですよね…なぜこんなに態度が違うのか…その理由は、夫が気づいていない“義母の正体”だった…？【まんが】義母の優しさは本物ですか？(ウーマンエキサイト編集部)