【動画】菊花賞特集｜https://youtu.be/37y-GlVs89w 10月26日（日）に京都競馬場でクラシック三冠の最終戦となる第86回菊花賞が行われる。今年も三歳馬たちが史上に名を刻むべく3000mという長丁場に挑む。 菊花賞は皐月賞、日本ダービーに続くクラシック三冠レースの最終戦。距離は3000mと長丁場で、出走馬全てが未経験の距離を走ることになる。 今年の菊花賞は春のGI馬不在という状況だ。皐月賞を制したミ