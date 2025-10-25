外はさっくり、中ほっくりな「さつまいもスコーン」 ホットケーキミックスを使って簡単に作れる、さつまいもスコーンをご紹介します。材料はたった4つで、混ぜて焼くだけだからお菓子作り初心者の方にもぴったり。外はサクッと香ばしく、中はほっくりやさしい甘さが広がります。焼きたてはもちろん、冷めてもおいしいのがうれしいポイント。おやつにはもちろん、忙しい朝の軽い朝食にもおすすめです。お好みでメープルシロップを