【来週の注目ポイント】FOMCは二会合連続利下げを織り込む 28日、29日に米連邦公開市場委員会(FOMC)、29日、30日に日銀金融政策決定会合とECB理事会が予定されています。FOMCは0.25%の利下げ、日銀とECBは金利据え置きが見込まれています。 米連邦準備制度理事会(FRB)は9月のFOMCで市場予想通り6会合ぶりの利下げに踏み切りました。新型コロナのパンデミックによるゼロ金利を経て、2023年には5.25-5.50%まで金利を引き上