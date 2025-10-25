「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表１５−１９オーストラリア代表」（２５日、国立競技場）日本代表は世界ランク７位のオーストラリア代表と対戦。前半は３−１４で折り返し、後半に攻勢に出て猛追したが、１５−１９で惜敗した。Ｗ杯２度の優勝を誇る強豪と通算７度目の対戦で、歴史的な初勝利は惜しくもならなかった。日本はチーム最年長のリーチ・マイケル（３７）＝ＢＬ東京＝が復帰し、最年少のＦＢ矢