「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督がこの日の試合前、中村晃外野手の第１戦出場が厳しいとの見通しを示した。中村は右股関節のコンディション不良のため、この日は別メニューでの調整。当初は中村のスタメン起用を想定して先発メンバーを組んでいたという小久保監督は「（違うオーダーに）組みなおしました」と説明した。また、左脇腹痛で