日本ハム、巨人、中日で活躍した小笠原道大氏の娘でタレント活動を行う小笠原茉由が２５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「父、お誕生日おめでとう５２歳」とこの日誕生日を迎えた父を祝福し、現在と昔の父娘２ショット２枚を投稿した。フォロワーからは「誕生日おめでとうございます」と父への多くの祝福が。茉由が腰ほどの高さしかない背丈の頃の父は、トレードマークのあごひげがあり「これは北の侍」「お父さんほ