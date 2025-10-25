◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）中国から参戦している劉（15＝中国）が70の通算8アンダー、4位でホールアウトした。一時は通算11アンダーまでスコアを伸ばしギャラリーの注目を集めた。「4連続バーディーもあり、全体的に悪くないラウンドでした。ただ、やってはいけないミスもあり、それは良くなかったと思います」5番で残り