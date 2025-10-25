ボートレース江戸川「第8回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ！カップ」の初日が、24日に行われた。当地は22年12月以来と久々に参戦の土井祥伍（30＝大阪）が、6Rで3コース捲りを決めて白星発進。「乗りやすくなるように調整して、そこは上向きだけど足は威張れる感じではないですね。スリット近辺を上積みしたい。前回のここでケガをして以来、来ていなかったのでペラを含めて全部がまだ手探り。デビューの気持ちで。1着を獲れたの