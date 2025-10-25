東京六大学野球リーグは25日、神宮球場で第7週の1回戦2試合が行われ、5季ぶりの優勝を決めている明大は3―1で立大を破り、開幕9連勝を飾った。2回戦に勝てばリーグ6度目の10戦全勝優勝となる。東大は5―2で法大に先勝した。明大の毛利は6回無失点で今季4勝目。東大は投打がかみ合い、昨秋以来のシーズン2勝目を挙げた。