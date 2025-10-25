秋田市でも、けさ、郊外の路上でランニングをしていた50代の男性が、体長50センチほどのクマに突然、襲われ、顔を引っかかれるけがをしました。市内の別の地域では、川沿いのあぜ道を散歩していた60代の男性が、体長1メートルほどのクマに背中を引っかかれて軽傷を負いました。いずれも命に別状はないということです。一方、秋田県湯沢市では、今月20日に男性4人を襲った後、民家に居座っていたクマが捕獲されました。きょう午前2