ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が10月23日（日本時間10月24日）、翌24日（同25日）から行われるワールドシリーズを前にフリー打撃を実施。その際、33スイングで14発の柵越えを放ち話題となっている。【映像】大谷翔平、信じられない“豪快弾”→敵地ドン引きこの日、敵地ロジャース・センターで行われた練習で、フレディ・フリーマン、テオスカー・ヘルナンデスらチームメイトたちとともに打撃練習に参加した大谷は、推定飛距