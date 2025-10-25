「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZAゲーミングモニターRM-G245N（TVS REGZA）2位MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）3位REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）4位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）5位Alienware AW2525HMAW2525HM（デル）6位Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQiC34WQBA-RGG