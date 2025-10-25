スーパーセーブが絶賛され、ビッグクラブからの関心を絶えず騒がれても、鈴木彩艶が見据えているものは変わらない。そしてその姿勢は、プライベートにも通じる。パルマに所属する日本代表守護神が、10月24日のイタリア紙『Corriere dello Sport』のインタビューで、ワールドカップ（W杯）への意気込みを強調した。昨季、GK大国と言われるイタリアで１年目ながら高い評価を受けた鈴木。当然、オフシーズンに強豪移籍の可能性