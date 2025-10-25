ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、ブルージェイズの本拠地で行われたワールドシリーズ（WS）第1戦に「1番DH」で先発出場。7回の第4打席で、自身初のWSアーチを右翼席へ運んだ。試合は投手陣が崩れ、4－11で大敗した。 ■シュナイダー監督「彼は特別な選手」 2－11と9点を追う7回。1死一塁の場面で打席に入った大谷は、ブルージェイズ4番手のブレイドン・