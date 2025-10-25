◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神―ソフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）ソフトバンクと阪神の日本シリーズはきょう25日に第1戦を迎える。熱戦を前に、試合前練習では両軍の選手、関係者らが健闘を誓い合った。阪神・梅野はオフに会食するなど目標に掲げてきたソフトバンク・城島CBOにあいさつ。岩貞は梅野も交えて同世代で大学日本代表でも同僚だったソフトバンク・山川と数分間、話し込んでいた。