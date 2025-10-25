◇東京六大学野球秋季リーグ戦第7週第1日1回戦法大2―5東大（2025年10月25日神宮）法大投手陣が打ち込まれ、ペースをつかめぬまま敗れた。ヤクルトから1位指名を受けた松下歩叶（桐蔭学園）は6回に左翼線に二塁打を放ったが勝利には結びつかなかった。「僕が打てばチームが乗っていけるので残念な結果になった。学生最後の試合なので勝って終わろうとナインには話しました。気持ちを切り替えていきたい」と淡々とした表