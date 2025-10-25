◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神―オフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われる。リーグ優勝を果たしたチーム同士の激突となる。2年ぶりに出場する阪神が、シリーズ常連のソフトバンクとどう対峙するか。ソフトバンクが博多に本拠地を移してから、阪神が日本シリーズで戦うの今回で3度目。過去の2度（03年、14年）は、博多では通算0勝7敗と