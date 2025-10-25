タイ王室庁は２４日付の声明で、ワチラロンコン国王の母シリキット前王妃が同日に死去したと発表した。９３歳だった。前王妃は２０１６年に死去したプミポン・アドゥンヤデート前国王（ラマ９世）の妻。声明によると前王妃は２０１９年９月から体調を崩して首都バンコクの病院に入院しており、２４日夜に息を引き取った。死因は血液感染症だった。（バンコク支局佐藤友紀）