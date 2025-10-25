第3ラウンドを終え、インタビューに笑顔で応じる（左から）西郷真央、山下美夢有、古江彩佳、竹田麗央＝新朝鮮CC（共同）【高陽共同】米女子ゴルフの団体対抗戦、インターナショナル・クラウン第3日は25日、韓国・高陽市の新朝鮮CC（パー72）で行われ、日本は韓国に1勝1分けで勝ち越し、通算2勝2分け2敗の1次リーグB組2位で26日の準決勝に進んだ。A組1位の米国と対戦する。古江彩佳、竹田麗央組は高真栄、ユ・ヘラン組と引き分