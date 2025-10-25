◇卓球2025WTTスターコンテンダー ロンドン(21日〜26日、イギリス)WTTスターコンテンダー ロンドンは24日までに男子シングルスの2回戦が行われ、16強がそろいました。第1シードである世界ランク4位の張本智和選手は、予選を勝ち上がってきた世界ランク87位のルクセンブルクの選手にフルゲームの末に勝利。3回戦は同じく予選から勝ち上がってきた吉村和弘選手との対決となります。篠塚大登選手は地元イギリス選手に3-1で勝利。3回戦