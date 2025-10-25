柚木道義衆議院議員 衆議院は24日の本会議で新たな常任委員長などを選出しました。このうち、沖縄及び北方問題に関する特別委員長には衆議院岡山4区選出の柚木道義議員（53）が選ばれました。 柚木議員は、2005年に初当選し現在7期目です。立憲民主党に所属し、財務大臣政務官などを歴任しています。