ファジアーノ岡山 サッカーJ１・ファジアーノ岡山が25日、アウェーでFC東京と対戦し、1対3で敗れました。ファジアーノは、1点を追いかける後半28分に江坂のゴールで同点に追いつきましたが、その後、2失点しました。