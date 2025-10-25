◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・佐藤輝明内野手が試合前のフリー打撃で１８スイング中、２度の３連発を含む７本のサク越えを披露した。今季は４０本塁打、１０２打点でセ・リーグ２冠。甲子園で行われたＤｅＮＡとのＣＳ最終ステージで１１打数５安打の打率４割５分５厘、１本塁打、５打点と躍動した４番が、日本シリーズでも大爆発の予感だ。