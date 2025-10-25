◆プロボクシング▽日本バンタム級王座決定１０回戦梅津奨利（ＴＫＯ４回１分５４秒）大橋哲朗（２５日・エディオンアリーナ大阪第２競技場）空位の王座を争い、同級２位の梅津奨利（三谷大和スポーツ）が、同級１位の大橋哲朗（真正）を破って新王者となった。三谷大和スポーツジム（千葉県八千代市）は２００２年のジムオープンから苦節２３年、初めて王者を輩出した。右構えの梅津とサウスポーの大橋の一戦は序盤から一