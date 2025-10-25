俳優の北村匠海が２５日、都内で行われた映画「愚か者の身分」（永田琴監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。闇ビジネスに手を染め、苦悩する若者を描いた物語。公開を迎え、北村は「完成してから公開まで長かった。ふつふつと見てほしいと思っていたので、やっと見てもらえてうれしいです」と感慨に浸った。共演の女優・山下美月から、北村が料理するシーンがイチオシだったと紹介されると、「この映画で最初にしたこと