【新華社ロプノール10月25日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州の尉犁（ロプノール）県にはタクラマカン砂漠とタリム川の河道が交わる場所があり、舟で水面を進むと、河床の砂に根を張ったコトカケヤナギが水に映る様子を見られる。タリム川流域は近年、整備が進んで環境が大きく改善し、コトカケヤナギの芽吹きと豊かな自然の回復につながっている。（記者/宿伝義）