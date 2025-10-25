◇PGAシニアツアー福岡シニアオープン第1日（2025年10月25日福岡市福岡カンツリー倶楽部＝6588ヤード、パー72優勝賞金700万円）福岡出身で、2006年日本ツアー選手権を含めツアー通算2勝の高橋竜彦（51＝ジャパンクリエイト）が5バーディー、1ボギーの4アンダー、68で回り、首位に2打差の3位と、地元で好発進した。首位は昨年に続いて2年連続3度目の優勝を狙うP・マークセン（59＝タイ）で、6アンダー、66で回った。