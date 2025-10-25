俳優の小泉孝太郎が、きょう25日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、小泉の人生とともに“愛車遍歴”を振り返る。【最新カット】デビュー前21歳の時の愛車も…小泉孝太郎の『愛車』が続々登場番組冒頭、“現在の愛車”で登場した小泉。「初めて買った外国車」だというその車は、2019年に登場した“高級セダン”。趣味の「ゴルフに特化した」ス