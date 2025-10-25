◇東京六大学野球秋季リーグ戦 明治大 3-1 立教大(25日、神宮球場)雨の降る神宮球場では、2025年ドラフト会議を終えて初の東京六大学野球の試合が開催。1試合目には1巡目指名選手2人を含む3選手が上位で指名された明治大の試合が行われました。ここまで8試合全てに勝利している明治大。9試合目となるこの日の先発マウンドにあがったのは、ロッテに2位指名された毛利海大投手でした。先頭には四球での出塁を許し、ヒットでもランナ