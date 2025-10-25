カイル・ウォーカーを放出するも、今夏の移籍市場では右SBの補強なしでシーズンを迎えたマンチェスター・シティ。この判断には多くの批判が寄せられたが、それでもシティは現在公式戦9戦無敗と好調を維持している。現在シティの右SBを任されているのはマテウス・ヌネス、アブドゥコディル・クサノフ、リコ・ルイスの3人。スタイルはオールラウンダーなヌネスに守備型のクサノフ、ポゼッション型のルイスだ。今季最初に印象的なパフ