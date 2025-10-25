現時点での25-26シーズンのプレミアリーグは首位が勝ち点19のアーセナル、そして勝ち点16のマンチェスター・シティ、勝ち点15のリヴァプールが続いている。今季の序盤戦は現在3位のリヴァプールが開幕5連勝スタートを切り、トップに立っていたが、第6節でクリスタル・パレスに敗れると、その後の第7節マンチェスター・ユナイテッド、第8節チェルシーとの一戦にも敗れ現在3連敗中となっている。そういったこともあり、識者の中では