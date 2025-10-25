¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Î·ÑÅêºö¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë4¡Ý11¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ªÂçÃ«¤¬WS¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥óÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Ï5²ó¤Þ¤Ç2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ë»Íµå¡¢°ÂÂÇ¡¢»àµå¤ÈÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸òÂå