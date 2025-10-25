Ｊ１で最下位の新潟が、Ｊ２に降格することが決定した。この日、残留圏内の１７位横浜ＦＭが広島に勝利。勝ち点を「３７」に伸ばしたことで、現在勝ち点「２２」の新潟は、２６日の神戸戦を含めて残り４試合に全勝しても上回ることが出来ず、２３年にＪ１に復帰してから３シーズンでＪ２に逆戻りすることになった。降格を受けて、クラブは公式ＨＰ上で「アルビレックス新潟を日頃よりご支援いただいている皆様へ」と題し、中