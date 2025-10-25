◇ラグビー「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」日本―オーストラリア（２５日、国立競技場）世界ランク１３位の日本代表は、同７位のオーストラリア代表に１５―１９で黒星。格上のワラビーズと渡り合ったが、惜しくも勝利は逃した。先制はオーストラリア。前半１３分、日本トライエリア前のリスタートから、ＦＷで押し込んでトライ。同１８分、日本はトライライン際で相手の１９次攻撃を耐えるが、反則の繰り返しで