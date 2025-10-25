ラグビー日本代表（世界ランキング１３位）は２５日、「リポビタンＤチャレンジカップ」で豪州代表（同７位）と国立競技場で対戦し、１５―１９で敗れた。日本は３―１４で前半を折り返すと、後半はＰＲ竹内（東京ＳＧ）とＦＬガンター（埼玉）のトライで追い上げたが、及ばなかった。